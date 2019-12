Вєрка Сердючка – Make it Rain Champagne: текст і переклад пісні

Make it Rain Champagne Зроби дощ із шампанського!

Make it rain champagne! (x3)

Sitting in the bathtub

Riding on the train

Waiting on the bus stop

You gotta make it rain Зроби дощ із шампанського!

Сидячи у ванній

Подорожуючи на поїзді

Чекаючи на автобусній зупинці

Ти повинен зробити дощ

(Make it rain champagne!)

Lonely on the desert

Lost in space

You know it doesn’t matter

You gotta make it rain

(make it rain champagne!) Зробити дощ із шампанського!

Самотній у пустелі

Або втрачений у космосі

Знаєш, це не важливо

Ти повинен зробити дощ

Зробити дощ з шампанського!

Ooo-ooo-ooo

Make it rain (x2)

Ooo-ooo-ooo

Make it rain (x2)

Ooo-ooo-ooo

Make it rain (x2) Ооо-ооо-ооо

Зроби дощ (х2)

Ooo-ooo-ooo

Зроби дощ (х2)

Ooo-ooo-ooo

Зроби дощ (х2)

Make it rain champagne! (x3)

Dinner with the parents

Or out on a date

You know it doesn’t matter

You gotta make it rain

Going to the doctor

Or riding on a plane

You gotta keep on popping

You gotta make it rain Зроби дощ із шампанського! (Х3)

Вечеря з батьками

Або на побаченні

Знаєш, це не важливо

Ти повинен зробити дощ

Під час візиту до лікаря

або авіапольоту

Продовжуй відкорковувати пляшку

Ти повинен зробити дощ

Ooo-ooo-ooo

Make it rain (x2)

Ooo-ooo-ooo

Make it rain (x2)

Ooo-ooo-ooo

Make it rain (x2) Ооо-ооо-ооо

Зроби дощ (х2)

Ooo-ooo-ooo

Зроби дощ (х2)

Ooo-ooo-ooo

Зроби дощ (х2)

Make it rain champagne! (x3)

We don’t need an umbrella

Grab a lady, grab a fellow

Al together we will make it rain

Make it rain champagne! Зроби дощ із шампанського! (Х3)

Нам не потрібні парасольки

Бери дівчину та друга

Всі разом ми зробимо дощ

Зробимо дощ із шампанського!