PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Музика

Злиття двох світів: Тіна Кароль заспівала з Юлією Саніною

Співачка Тіна Кароль та солістка групи The Hardkiss Юлія Саніна на сцені разом виконали пісню Вільна.

Кароль і Саніна

Тіна Кароль з’явилася на одній сцені разом з солісткою групи The Нardkiss Юлією Саніною в дуже ефектних нарядах.

Разом співачки виконали пісню Вільна, а також заспівали Щедрик разом з дітьми.

Тіна Кароль на своїй сторінці в Instagram назвала спільний виступ справжнім злиттям двох світів.

Читайте: Солістка KAZKA зізналася про “цікавий” пірсинг на тілі

На сцені Тіна Кароль виступала в білій сукні з горизонтальною лінією декольте, а на Юлії Саніній було міні-плаття блакитного відтінку з накидкою поверх всього наряду.

Фанатам виконавиць сподобалася їхня спільна пісня, а також наряди, в яких вони виступали.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Тина Кароль (@tina_karol)

До слова, український гурт Антитіла презентував кліп на пісню Stand up, яким підвів підсумки 2019 року.

Фото: Tina_karol

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

корпоратив слуги народа
Селфі з Зеленським і пісні Тіни Кароль: що публікують з корпоративу Слуги народу
корпоратив слуги народа
Корпоратив Слуги народу: стало відомо, кого із зірок запросили на вечірку
Різдвяна історія з Тіною Кароль: співачка презентувала альбом-казку
Різдвяна історія з Тіною Кароль: співачка презентувала альбом-казку
Вільна: Кароль і Саніна презентували кліп
Вільна: Кароль і Саніна презентували кліп
тина кароль
Иди на жизнь: Тіна Кароль представила лірик-відео на нову пісню
Винник та Кароль: скільки українські зірки заробили на передвиборчій агітації
Винник та Кароль: скільки українські зірки заробили на передвиборчій агітації
ONUKA, Аліна Паш та Тіна Кароль: хто виступав під час Ходи Гідності у Києві
ONUKA, Аліна Паш та Тіна Кароль: хто виступав під час Ходи Гідності у Києві
Сидячи на даху: Тіна Кароль заспівала гімн України під час Ходи Гідності
Сидячи на даху: Тіна Кароль заспівала гімн України під час Ходи Гідності
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка