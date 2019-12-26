Співачка Тіна Кароль та солістка групи The Hardkiss Юлія Саніна на сцені разом виконали пісню Вільна.

Тіна Кароль з’явилася на одній сцені разом з солісткою групи The Нardkiss Юлією Саніною в дуже ефектних нарядах.

Разом співачки виконали пісню Вільна, а також заспівали Щедрик разом з дітьми.

Тіна Кароль на своїй сторінці в Instagram назвала спільний виступ справжнім злиттям двох світів.

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На сцені Тіна Кароль виступала в білій сукні з горизонтальною лінією декольте, а на Юлії Саніній було міні-плаття блакитного відтінку з накидкою поверх всього наряду.

Фанатам виконавиць сподобалася їхня спільна пісня, а також наряди, в яких вони виступали.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тина Кароль (@tina_karol) 25 Дек 2019 в 12:30 PST

До слова, український гурт Антитіла презентував кліп на пісню Stand up, яким підвів підсумки 2019 року.

Фото: Tina_karol