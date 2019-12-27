Дизелю з Green Grey 50! Музикант влаштував масштабний джеймсейшн

Дизель з Green Grey відсвяткував 50-річний ювілей у київському клубі Atlas.
З нагоди свята, музикант влаштував масштабний джемсейшен. Він зібрав понад 50 найкращих музикантів України.
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До слова, на захід продавалися квитки, але їх розкупили за лічені години.
На день народження до Дизеля прийшли: Олег Скрипка, Злата Огнєвіч, Женя Галич, Аліна Паш, Діма Шуров та Артем Пивоваров.
Також в концерті взяли участь група Скрябін і Yurcash, ТНМК, Yarmak та інші.
Нагадаємо, 18 грудня Біллі Айліш відзначила 18-річчя. У зв’язку з днем народження співачка опублікувала зворушливе відео, яке складається з її дитячих відео.
Фото: Green Grey
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