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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Дизелю з Green Grey 50! Музикант влаштував масштабний джеймсейшн

Дизель з Green Grey відсвяткував 50-річний ювілей у київському клубі Atlas.

З нагоди свята, музикант влаштував масштабний джемсейшен. Він зібрав понад 50 найкращих музикантів України.

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До слова, на захід продавалися квитки, але їх розкупили за лічені години.

На день народження до Дизеля прийшли: Олег Скрипка, Злата Огнєвіч, Женя Галич, Аліна Паш, Діма Шуров та Артем Пивоваров.

Також в концерті взяли участь група Скрябін і Yurcash, ТНМК, Yarmak та інші.

Нагадаємо, 18 грудня Біллі Айліш відзначила 18-річчя. У зв’язку з днем народження співачка опублікувала зворушливе відео, яке складається з її дитячих відео.

Фото: Green Grey

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