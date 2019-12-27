Кліп Nirvana набрав мільярд переглядів на YouTube

Кліп гурту Nirvana на пісню Smells Like Teen Spirit зібрав більше мільярда переглядів на YouTube.
Кліп гурту Nirvana на пісню Smells Like Teen Spirit був опубліковани ще у 2009 році. Він став найпопулярнішим в альбомі Nevermind.
Наразі відеоробота Nirvana набрала більше більше мільярда переглядів на YouTube.
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Кліп на пісню Smells Like Teen Spirit виявився одним із кліпів, які найбільше переглядали у 90-х.
Ролик навіть був удостоєний двох премій MTV Video Music Awards. Експерти відзначають, що популярність цього треку допомогла музикантам знайти світову популярність.
До слова, раніше Факти ICTV публікували рейтинг найпопулярніших кліпів на YouTube у 2019 році.
Джерело: Nirvana
Фото: Nirvana
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