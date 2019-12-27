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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Love is: Єгор Крід представив кліп зі школяркою Асмус

Російський артист Єгор Крід презентував новий кліп на трек Love Is, в якому знялася актриса Христина Асмус.

Love is: Єгор Крід представив кліп зі школяркою Асмус

Єгор Крід випустив кліп на пісню Love Is у стилі американської комедії про підлітків.

Одну з головних ролей зіграла актриса Христина Асмус, а також популярний блогер Дава (Давид Манукян).

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– Love is – це не просто жуйка, це наша історія кохання та протистояння двох чемпіонів, в якому Єгор Крід і Дава битимуться на баскетбольному полі за серце Христини Асмус. А допомагати будуть Ігор Синяк і Діна Саїва, відома як зірка TikTok Dina. Чи зможе Єгор Крід здобути перемогу у виклику? – йдеться в описі до відео.

Раніше Факти ICTV писали, що репер Скриптоніт випустив новий сольний альбом 2004, хоча раніше заявляв, що планує відійти від реп-музики.

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