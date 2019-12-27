Б’янка випустила пісню На снігу, яка містить нецензурну лексику.

До нової композиції вона зняла street-відео і опублікувала на своєму YouTube-каналі.

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У новому треку Б’янка співає: “Я намалюю на снігу х*й” і “У цей х*й ти просто подуй”.

– Отримуємо новорічний настрій і невеликий стріт відос! Він обійшовся мені в мільйон доларів бонусів спасибі. Я зібрала весь сніг, на який ми можемо розраховувати цього року, – написала вона.

Підписники в захваті від пісні, але відзначили, що трек дуже короткий – лише 1 хвилина і 7 секунд.

Раніше Факти ICTV писали, що популярний гурт KAZKA презентував нову пісню – Колишні.