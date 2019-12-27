PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Музика

На снегу: Б’янка випустила лайливу пісню

Б’янка випустила пісню На снігу, яка містить нецензурну лексику.

До нової композиції вона зняла street-відео і опублікувала на своєму YouTube-каналі.

Читайте: Кров та самоспалення: кліп The Hardkiss на пісню Жива

У новому треку Б’янка співає: “Я намалюю на снігу х*й” і “У цей х*й ти просто подуй”.

– Отримуємо новорічний настрій і невеликий стріт відос! Він обійшовся мені в мільйон доларів бонусів спасибі. Я зібрала весь сніг, на який ми можемо розраховувати цього року, – написала вона.

Підписники в захваті від пісні, але відзначили, що трек дуже короткий –  лише 1 хвилина і 7 секунд.

Раніше Факти ICTV писали, що популярний гурт KAZKA презентував нову пісню – Колишні.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка