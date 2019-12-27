Гурт всього за кілька днів до Нового року презентував KAZKA новий альбом під назвою NIRVANA.
Український гурт KAZKA випустив другий студійний альбом NIRVANA.
Платівка присвячена раптовому, але бурхливому як стихія коханню.
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У трек-лист альбому увійшли 10 композицій.
– Пісня за піснею група підкидає слухача в небо, обпікає вогнем, після – опускає на землю, – йдеться в описі релізу.
Раніше Факти ICTV писали, що гурт КАZКА презентував кліп на пісню Палала з нового альбому Nirvana.
Фото: kazka.band
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