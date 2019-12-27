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NIRVANA: гурт KAZKA випустив новий альбом

Гурт всього за кілька днів до Нового року презентував KAZKA новий альбом під назвою NIRVANA.

NIRVANA: гурт KAZKA випустив новий альбом

Український гурт KAZKA випустив другий студійний альбом NIRVANA.

Платівка присвячена раптовому, але бурхливому як стихія коханню.

Читайте: Солістка KAZKA зізналася про “цікавий” пірсинг на тілі

У трек-лист альбому увійшли 10 композицій.

– Пісня за піснею група підкидає слухача в небо, обпікає вогнем, після – опускає на землю, – йдеться в описі релізу.

Раніше Факти ICTV писали, що гурт КАZКА презентував кліп на пісню Палала з нового альбому Nirvana.

Фото: kazka.band

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