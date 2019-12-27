У стрингах на фоні моря: Ірина Шейк вразила підписників розкішним тілом

Відома супермодель і актриса Ірина Шейк поділилася з підписниками фото топлес.
Супермодель і актриса Ірина Шейк вразила прихильників розкішним тілом у крихітному бікіні. Цього разу вона поділилася фото на морському березі.
Ірина Шейк позує стоячи на колінах на фоні моря. Супермодель прикриває оголені груди однією рукою, а другою притримує білі стринги на зав’язках.
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За спиною моделі видно довгі ланцюжки, а на руках – кілька браслетів золотого кольору. Доповнила свій образ модель недбало укладеним волоссям і макіяжем в нюдових відтінках.
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Раніше Ірина Шейк розповіла про особисте життя.
Фото: irinashayk