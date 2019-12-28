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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Х-Фактор 10 сезон – ім’я переможця

Еліна Іващенко перемогла у фіналі 10 сезону шоу Х-Фактор.

Х-Фактор 10 сезон – ім’я переможця

У фіналі 10 сезону шоу Х-Фактор перемогла 17-річна підопічна Ігоря Кондратюка з категорії Дівчата Еліна Іващенко.

Еліна зізналася, що ніколи не забуде шоу Х-Фактор і буде продовжувати боротися за народну любов.

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Дівчина родом з міста Бровари Київської області, навчається у КІМ ім Р. М. Глієра.

– Я дуже-дуже щаслива! Я рада, що виправдала надії всіх глядачів, які голосували за мене. Це велике щастя, що Ігор Васильович мене завжди підтримував. Я вважаю, що ця перемога є виправданою, тому що ми дуже багато працювали, старалися… І я зараз така щаслива, що всі мене вітають. Постановникам і всім-всім-всім величезне дякую! – поділилася переможниця.

Раніше Факти ICTV писали, що переможець 9 сезону шоу МастерШеф Сергій Денисов розповів, як приготувати буженину для новорічного столу.

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