Фільмографію і біографію актора Ендрю Данбара з серіалу Гра престолів читайте на сайті Факти ICTV.

Ендрю Данбар біографія

Данбар був режисером фільму Untitled і брав участь в написанні сценарію до нього.

Брав участь в зйомках і озвучуванні фільмів: Зоряний крейсер Галактика: Лезо, Бетонні міжгір’я і серіалів Зоряна брама: Всесвіт, Стріла і Надприродне.

Ендрю Данбар дебютував на телебаченні в 2005 році, виконавши роль Джейка в популярному містичному серіалі Надприродне. У 2009 році Ендрю знявся у фантастичному серіалі Зоряні ворота: Всесвіт.

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У 2013 році Данбар зіграв у багатосерійній мелодрамі Кедрова бухта разом з такими акторами як Ділан Ніл, Корі Севьє і Еліз Левек.

У 2018 році Ендрю знімався в кримінальному бойовику Загорнути в асфальт режисера С. Крейга Залера.

У серіалі Гра престолів Данбар зіграв Старка і двійника Теона Грейджоя.

Нагадаємо, Ендрю Данбар помер на 31-му році життя у своєму будинку в Белфасті. Причина смерті актора не уточнюються.