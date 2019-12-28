Переможцем 9 сезону кулінарного шоу МастерШеф став Сергій Денисов.

У суперфіналі дев’ятого сезону кулінарного шоу МастерШеф боролися три учасники: Сергій Денисов, Лілія Сорокіна та Руслан Лучков.

За завданням суддів вони готували три свої страви: закуску, основну та десерт.

Найкраще впорався 26-річний Сергій Денисов із Батумі.

Він готував страви грузинської кухні. На основну – вирізку ягняти, на закуску – кучмачі (курячі серце та печінку з агрусом і піною з айрану) і на десерт – чурчхелла.

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Найкращий кулінар України в якості винагороди від МастерШеф отримав 500 тис. грн і можливість навчання в кулінарній школі Le Cordon Bleu в Парижі.







МастерШеф 9 сезон – ім’я переможця / 2 фотографии

До речі, 28 грудня відбудеться суперфінал шоу Х-фактор 10, до якого потрапили Еліна Іващенко та Георгій Колдун.

Фото: СТБ