Переможець 9 сезону шоу МастерШеф Сергій Денисов розповів, як приготувати буженину для новорічного столу.

Переможець МастерШеф -9 Сергій Денисов вважає, що найшвидший варіант страви – це м’ясо, не треба ні обробляти нічого, ні філірувати.

– Замотав, у маринад закинув і все, готово, – каже Денисов.

Для маринаду Сергій бере трохи віскі, але можна й сухе біле вино. Тім’ян, суміш італійських трав, трохи оливкової олії та щіпку позитиву.

Кладемо буженину у рукав для запікання. Додаємо туди півчашки води, аби м’ясо у духовці не пересохло.

Відправляємо у духовку, розігріту до 200 градусів на 30 хв, після цього зменшуємо температуру до 160 градусів і на годину-півтори залишаємо в духовці.

Поки буженина допікається, готуємо соус за авторським рецептом Сергія.

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А як приготувати соус, дивіться в ексклюзивному сюжеті Вікон.

Поміж приготуванням майбутня зірка мішлену розповідає, що готувати любив з дитинства, але не дуже умів. Аж поки за кулінарну педагогіку не взялася бабуся.

До речі, 28 грудня відбудеться суперфінал шоу Х-фактор 10, до якого потрапили Еліна Іващенко та Георгій Колдун.