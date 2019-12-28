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Помер актор з Гри престолів Ендрю Данбар

Актор Ендрю Данбар помер напередодні Різдва у власному будинку в Белфасті.

Помер актор з Гри престолів Ендрю Данбар

Ендрю Данбар помер на 31-му році життя у своєму будинку в Белфасті. Причина смерті актора не уточнюються.

У культовому телесеріалі Гра престолів Данбар грав одного з Старків, був дублером Альфі Аллена, який грав Теона Грейджоя, а також зіграв ще кілька другорядних ролей.

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Похорони відбудуться в понеділок, 30 грудня.

Актор Енді Макклой висловив співчуття родині актора і додав, що його колега був тим, хто змушував оточуючих відчувати себе поряд з ним добре.

За його словами, Данбар згуртовував колектив на знімальному майданчику.

До слова, фінальна серія серіалу Гра престолів стала рекордною для телеканалу HBO.

Джерело: The Mirror

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