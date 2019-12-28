Щорічно 28 грудня святкують Міжнародний день кіно, який присвячений всім любителям цього виду мистецтва.

До Міжнародного дня кіно Факти ICTV зібрали найочікуваніші фільми 2020 року, але зосередилися лише на тих стрічках, які мають підтверджену дату виходу у 2020 році, тому такі очікувані новинки, як Аватар 2 та Шерлок Холмс з Робертом Дауні молодшим не з’являться у нашому рейтингу.

Тепер, пам’ятаючи про це, пропонуємо вам ознайомитися з топ-7 найочікуваніших фільмів 2020 року.

Погані хлопці назавжди

Легендарний комедійний бойовик нарешті отримає третю частину під назвою Погані хлопці назавжди, в якій головні ролі знов зіграють Вілл Сміт і Мартін Лоуренс.

Поки Маркус Бернетт намагається відійти від справ через свій вік, Майка Лоурі запрошують стати керівником нової команди для боротьби зі злочинністю.

Проте Маркусу доведеться провернути іще одну справу і знайти того, хто хоче вбити його напарника, перед тим, як йти “на пенсію”.

Глядачів чекає наповнений екшном бойовик з фірмовим гумором Поганих хлопців, який не повинен залишити нікого байдужим.

Дата виходу: 23 січня

Їжак Сонік

Голлівуд не здається у спробах запустити успішну адаптацію відеоігор. Майже кожного року ми бачимо на великих екранах спроби дати нове життя популярним франшизам.

Цього року під прицілом опинився Їжак Сонік, реліз якого навіть довелося перенести, щоб повністю переробити модель відомого героя відеоігор після не дуже схвальних відгуків на перший трейлер.

Сюжет картини розповість про те, як Сонік намагатиметься врятувати Землю. А на заваді йому стане ніхто інший, як доктор Роботнік у виконанні неперевершеного Джима Керрі.

Дата виходу: 13 лютого

Хижі пташки

Історія нового супергеройського фільму за коміксами всесвіту DC зосередиться на Харлі Квін, яка розірвала з Джокером і тепер робить те, що самій заманеться.

За сюжетом Хижих пташок, команді з однойменною назвою, в яку потрапила і Харлі, доведеться врятувати життя Касандри Кейн від одного з кримінальних авторитетів Ґотема.

У ролі Харлі залишиться неперевершена Марго Роббі, а суперлиходія зіграє Юен Мак-Грегор.

Можна очікувати дійсно карколомного екшну, адже божевілля – друге ім’я цього фільму.

Дата виходу: 6 лютого

Мулан

Студія Дісней продовжує знайомити молоду аудиторію зі своїми шедеврами за допомогою кіноадаптацій популярних мультфільмів. Цього року на усіх любителів класики чекає фільм Мулан.

Він розповість про дівчину, яка прикинулася чоловіком і пішла на війну замість свого батька, аби вберегти його від вірної смерті.

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З трейлерів можна зробити висновок, що адаптація легенди про Фа Мулан буде набагато драматичнішою, аніж мультфільм 1998 року.

Тому, можливо, вона не зовсім підійде для сімейного перегляду у кінотеатрах.

Дата виходу: 26 березня

Чорна вдова

Через вісім років після появи на великих екранах супергерой Чорна вдова отримає власний фільм, який розповість про минуле Наташі Романової (Скарлетт Йоганссон).

Вона повернеться до своєї сім’ї, разом з якою спробує протистояти Таскмастеру.

Фільм є частиною кіновсесвіту Marvel, проте його події відбуватимуться після Першого месника: Протистояння.

Дата виходу: 30 квітня

Диво-жінка 1984

Один із найуспішніших фільмів всесвіту коміксів DC отримає продовження у вигляді стрічки Диво-жінка 1984.

Супергероїню знову зіграє Галь Гадот. Події фільму розгортатимуться у 80-х роках ХХ ст.

Цього разу Диво-жінка вступить у конфлікт з Радянським Союзом, а також одним із її найзапекліших ворогів – Гепардом.

Дата виходу: 4 червня

Тенет

Тільки нещодавно режисер Крістофер Нолан заявив про свій новий фільм під назвою Тенет (Tenet), але до нього вже прикута увага глядачів з усього світу.

Сюжет фільму розповість про чоловіка, на якого покладена надважлива місія – врятувати планету від Третьої світової війни.

Велику роль у картині гратиме час, який тут пливе не тільки вперед.

Дата виходу: 16 липня

До слова, Американський кіноінститут назвав топ-10 фільмів і серіалів 2019 року.

Відео: Planetakino