Топ-10 найкращих фільмів 2019 року

Факти ICTV склали рейтинг найкращих фільмів 2019 року, які обов’язково варто переглянути.

Попереду 2020 рік і час невеличких канікул, а це чудова нагода переглянути все те, що ви пропустили за останні 12 місяців.

2019 рік був багатим на якісні фільми, які неабияк здивували запеклих кіноманів та довго не сходили з обговорень у колах критиків та кіномитців.

Факти ICTV переглянули чимало стрічок та зіставили власний рейтинг топ-10 найкращих фільмів року, що минає.

Ірландець

Режисер : Мартін Скорсезе

: Мартін Скорсезе Рейтинг IMDb: 8,1

Свій рейтинг ми розпочинаємо з монументальної гангстерської драми від майстра жанру Мартіна Скорсезе за участю вбивчого акторського тріо – Роберта де Ніро, Джо Пеші та Аль Пачіно. Ветерани жанру в чергове показали майстер-клас.

Стрічка розповідає про профсоюзного діяча мафіозі Френка Ширана на прізвисько Ірландець та його друзів Рассела Буфаліно та Джиммі Гоффа. На смертному ложі Ширан вирішує розповісти історію свого темного минулого.

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Ширан зізнається, що він навчився віднімати життя на фронті під час Другої світової війни, а після повернення знайшов застосування своїм навичкам в кримінальній сфері. Всього на рахунку гангстера близько 25 замовних вбивств, в тому числі профспілкового лідера Джиммі Гоффа.

Сценарій стрічки писали на основі роману Чарльза Брандта Я чув, ви фарбуєте будинки.

Шлюбна історія

Режисер : Ноа Баумбах

: Ноа Баумбах Рейтинг IMDb: 8,2

Влучна і надзвичайно прониклива історія про шлюб, який розпадається. З чудовою, навіть бездоганною акторською грою Скарлетт Йоханссон та Адама Драйвера.

Стрічка розповідає про сімейну пару Чарлі та Ніколь з Нью-Йорка, яка перебуває на етапі розлучення. Пара виховує маленького сина, але через переїзд Ніколь до іншого міста постає питання про розподіл опіки.

Дружнє розтавання героїв поступово перетворюється на неприємний шлюборозлучний процес, який дістає старих котів у мішку, а також дає зрозуміти різницю поглядів у житты.

Родзинкою фільму стало те, що він знятий на 35-міліметрову плівку, що додало подіям особливої теплої атмосфери.

Джокер

Режисер : Тодд Філліпс

: Тодд Філліпс Рейтинг IMDb: 8,7

Найбільш очікуваний, обговорюваний та провокаційний фільм року, який підкорив Венецію. А виконавець головної ролі Хаокін Фенікс став претендентом номер один на заповітну статуетку Оскар.

Джокер – це історія коміка невдахи Артура Флека, який живе зі своєю старою матір’ю, одержимою Томасом Вейном, в маленькій квартирі в неблагополучному районі. Артур мріє стати стендап-коміком та потрапити на програму до Мюррея Франкліна.

Однак у Флека є дві проблеми: перша – його психічне захворювання, яке викликає напади неконтрольованого сміху в некомфортних ситуаціях, а друга – його жарти просто не смішні.

Джокер став першим фільмом категорії R в історії, касові збори якого перевищили $1 млрд.

Паразити

Режисер : Пон Джун Хо

: Пон Джун Хо Рейтинг IMDb: 8,6

Гостра та чорна сатира у виконанні одного з найкращих корейських режисерів сучасності Пон Джун Хо, який абсолютно заслужено отримав Золоту пальмову гілку Каннського кінофестивалю.

Це історія про бідну корейську сім’ю з чотирьох осіб. У якій все змінюється, коли старший син Кі-ву отримує пропозицію підзаробити репетитором у будинку багатіїв.

Він робить фальшиві документи, справляє хороше враження та отримує роботу. Саме тоді у хлопця виникає ідея допомогти іншим членам сім’ї працевлаштуватися прислугою в цей дім.

Режисер стрічки не дає однозначної відповіді хто на кому паразитує: чи то багачі, які живлять зусиллями свого персоналу, чи то бідняки, які витягують ресурси та гроші у багатіїв.

Пон Джун Хо дає можливість глядачу самому оцінити загальну картину ситуації.

А потім ми танцювали

Режисер : Леван Акін

: Леван Акін Рейтинг IMDb: 8,1

Стрічка з характером, дуже смілива, з грузинським танцем та грузинським духом, яка дає бій традиціоналізму.

Фільм про життя молодого талановитого танцівника Національного грузинського ансамблю Мераба, який змінюється, коли закохується в свого амбіційного суперника Іраклі. Він теж талановитий, а ще неймовірно красивий. В якийсь момент Мераб помічає, що Іраклі йому подобається, як чоловік.

Це захоплення ставить під загрозу всю кар’єру хлопця, а також його стосунки з сім’ю, адже в Грузії цього ніхто не зрозуміє.

Прем’єра стрічки у Грузії спричинила протести. Ультраправі погрожували зірвати всі сеанси у кінотеатрах, а епіцентр подій припав на Тбілісі. Кінотеатр Амірані довелося огородити кордоном з поліцією.

Два Папи

Режисер : Фернанду Мейрелліш

: Фернанду Мейрелліш Рейтинг IMDb: 7,7

Автор стрічки Місто Бога Фернанду Мейрелліш порадував кіноманів чудовим бадді-муві про понтифіків, яких зіграли незрівнянні Ентоні Гопкінс та Джонатан Прайс.

В центрі сюжету консервативний папа Бенедикт XVI, який роздумує над зреченням престолу. Через це він викликає до Ватикану свого головного опонента – кардинала Хорхе Бергольо, майбутнього папу Франциска.

Стрічка ретельно зрежисована, віртуозно знята та блискуче зіграна видатними акторами.

Все це “приправлене” легкою іронією, що робить роботу схожу на комедію Нанні Моретті У нас є Папа!

Кролик Джоджо

Режисер : Тайка Вайтіті

: Тайка Вайтіті Рейтинг IMDb: 8,1

До сліз смішна та зворушлива робота Тайкі Вайтіті – своєрідний гімн гуманізму, дружбі та любові. Фільм удостоївся гран-прі Міжнародного кінофестивалю у Торонто.

Стрічка розповідає про 10-річного хлопчика, який втратив свого батька і тепер намагається знайти своє місце у світі. Хлопчик замінює батька уявним другом – Адольфом Гітлером, який зовсім не схожий на звичного фюрера Третього рейху.

Ситуація ускладнюється, коли хлопчик знаходить вдома єврейську дівчинку, яку ховає його мама.

Прокат стрічки заборонений у Російській Федерації і, переглянувши її, ви зрозумієте чому.

Аутсайдери

Режисер : Джеймс Менголд

: Джеймс Менголд Рейтинг IMDb: 8,3

Міцна та напружена спортивна драма про перегони з Крістіаном Бейлом та Меттом Деймоном.

В основу фільму лягла реальна історія 1960-х про двох видатних гонщиків, механіків і конструкторів, американця Керролла Холі Шелбі і англійця Кеннета Генрі Майлза. Також історія розповідає про боротьбу між командами Ford та Ferrari, яка розгорнулася на перегонах Ле-Мана у 1966 році.

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У роботі Менголда ідеально практично все: потужний акторський каст, міцний сценарій, чудова операторська робота, хороший гумор і хитро продумані режисерські прийоми, які здатні втримати глядача у напрузі до фінальних титрів.

Фільм заснований на книзі американського письменника Е. Дж. Бейма Женіть щосили: Форд, Феррарі та їх бій за швидкість і славу на Ле-Мані.

Синоніми

Режисер : Надав Лапід

: Надав Лапід Рейтинг IMDb: 6,7

Дуже чесна історія про ізраїльську, єврейську ідентичність та про особливості натуралізації у Франції. Робота отримала головну нагороду Берлінале – Золотого ведмедя.

Фільм розповідає про молодого переселенця з Ізраїлю Йоава. У Парижі він мріє стати справжнім французом, повністю відмовившись від івриту, історії батьківщини та спілкування з родиною.

Стрічка не розповідає про політику, релігію чи фемінізм. Це історія про більш тонкі та глибокі матерії, такі як мова, виховання та культура.

Синоніми – це фільм-міркування на тему, де закінчуєшся ти і починається твоя країна.

Ножі наголо

Режисер : Раян Джонсон

: Раян Джонсон Рейтинг IMDb: 8,1

Чудова чорна комедія з кров’ю і слізьми, яка спритно розгортається з перших кадрів і не відпускає до фіналу, до речі, блискучого.

За сюжетом відомому автору кримінальних романів Харлану Тромбі виповнюється 85 років, але урочистий день перетворюється на кривавий. Його тіло знаходять в маєтку, і тоді за розслідування береться чарівний і допитливий детектив Бенуа Блан.

Його завдання – раз і назавжди розірвати кайдани брехні і вивертів, в які він загруз через сім’ю та персонал Харлана.

Ножі наголо – це детектив з несподіваними поворотами, непередбачуваною розв’язкою, чудовим акторським складом та хорошою зйомкою.

Фото: IMDb