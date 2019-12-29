PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Дві діви: Ані Лорак з’явилася на публіці з дорослою донькою

Співачка Ані Лорак з’явилася на публіці з донькою Софією у схожих образах.

Дві діви: Ані Лорак з’явилася на публіці з дорослою донькою

Співачка Ані Лорак потішила шанувальників спільними фотографіями з 8-річною донькою Софією.

Разом вони відвідали новорічне льодове шоу. На фото, яке артистка опублікувала в Instagarm, Ані Лорак і її донька одягнені у схожих образах: блакитних джинсах і чорному верху.

Читайте: Мы нарушаем: Ані Лорак оголила груди в новому кліпі

Шанувальникам дуже сподобалось фото, судячи з коментарів, тому вони засипали співачку компліментами: Дві діви, Які красуні, Донька така ж красуня, як і мама.

Раніше Факти ICTV писали про те, що Ані Лорак з 26-річним бойфрендом засвітилася в Сочі.

Фото: Ані Лорак

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Мы нарушаем: Ані Лорак оголила груди в новому кліпі
Мы нарушаем: Ані Лорак оголила груди в новому кліпі
В екстремальному міні та топі: Ані Лорак анонсувала сингл, оголивши груди
В екстремальному міні та топі: Ані Лорак анонсувала сингл, оголивши груди
Ані Лорак з 26-річним бойфрендом засвітилася в Сочі
Ані Лорак з 26-річним бойфрендом засвітилася в Сочі
Поцілунок у студії: новий бойфренд підтвердив стосунки з Ані Лорак
Поцілунок у студії: новий бойфренд підтвердив стосунки з Ані Лорак
ани лорак
Єгор Гліб – Ані Лорак показала фото нового бойфренда
Українські зірки декларують по кілька гривень доходу – ДФС
Українські зірки декларують по кілька гривень доходу – ДФС
Ані Лорак представила кліп на пісню Я тебя ждала
Ані Лорак представила кліп на пісню Я тебя ждала
Ані Лорак опублікувала тизер нового кліпу Я тебе чекала
Ані Лорак опублікувала тизер нового кліпу Я тебе чекала
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка