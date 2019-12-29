Співачка Ані Лорак з’явилася на публіці з донькою Софією у схожих образах.
Співачка Ані Лорак потішила шанувальників спільними фотографіями з 8-річною донькою Софією.
Разом вони відвідали новорічне льодове шоу. На фото, яке артистка опублікувала в Instagarm, Ані Лорак і її донька одягнені у схожих образах: блакитних джинсах і чорному верху.
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Шанувальникам дуже сподобалось фото, судячи з коментарів, тому вони засипали співачку компліментами: Дві діви, Які красуні, Донька така ж красуня, як і мама.
Раніше Факти ICTV писали про те, що Ані Лорак з 26-річним бойфрендом засвітилася в Сочі.
Фото: Ані Лорак
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