Популярна співачка Вєрка Сердючка запалила на сцені Х-Фактора, однак глядачі її довго не відпускали, тому хіт довелося виконувати і на біс.

Хедлайнером суперфіналу Х-Фактора стала Вєрка Сердючка, під образом якої ховається суддя шоу Андрій Данилко.

На сцені шоу Сердючка виконала свій новий хіт Make It Rain Champagne.

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Після виступу здивована публіка ніяк не хотіла закінчувати свято, яке Сердючка влаштувала на сцені, тому артистці нічого не залишалося, як заспівати на біс.

Одним з найяскравіших моментів, мабуть, можна назвати запальні танці Олі Полякової на колінах і мами Вєрки Сердючки.

Раніше Факти ICTV писали, що Тіна Кароль представила на сцені суперфіналу 10 сезону Х-Фактора попурі, в якому декламувала автобіографічні факти та те, як вони впливали на її творчість.