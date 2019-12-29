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Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Шарліз Терон розповіла про побиття у дитинстві

Американська актриса Шарліз Терон розповіла про “виховання” під час свого нелегкого дитинства.

Шарліз Терон

Актриса Шарліз Терон заявила, що у дитинстві матір часто карала її за погану поведінку досить жорсткими методами.

За її словами, мама могла дати їй ляпаса за неслухняність, або навіть вдарити предметом, який попадався під руку.

Терон не вважає, що зазначені методи виховання були садистськими, і навіть дякує за те, що її навчили дисципліні.

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– Саме батьки зробили з мене особистість. Моя мама дисциплінувала мене. Сьогодні такі методи виховання в Америці неможливі, тому що її посадять до в’язниці. Для мене це сумно. Але я пам’ятаю, що дійсно заслуговувала на такі покарання, – розповіла актриса.

Терон додала, що завжди вибачалася перед мамою після покарання, адже розуміла, що була неправа.

До слова, на початку року у ЗМІ з’явилася інформація про те, що Шарліз Терон зустрічається з актором Бредом Піттом.

Джерело: Urbanette

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