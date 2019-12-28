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Факти / Шоу-бізнес / Музика

У суперфіналі Х-Фактора Тіна Кароль представила автобіографічне попурі

Українська співачка Тіна Кароль представила на сцені суперфіналу 10 сезону Х-Фактора попурі, в якому декламувала автобіографічні факти та те, як вони впливали на її творчість.

У суперфіналі Х-Фактора Тіна Кароль представила автобіографічне попурі

Популярна співачка Тіна Кароль відкрила суперфінал шоу Х-фактор 10 сезону.

На сцені шоу вона представила попурі зі своїх найголовніших хітів. Цікаво, що між треками артистка декламувала натяки на різні моменти зі свого життя.

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Почала вона виступ з відомою піснею Выше облаков, потім були Шиншилла, Жизнь продолжается, Здаться ты всегда успеешь та  інші.

Також Тіна кілька разів змінювала свої образи прямо на сцені.

Раніше Факти ICTV писали, що Тіна Кароль займе суддівське крісло на нацвідборі на Євробачення 2020 року, який буде проходити в лютому.

Фото: tina_karol

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