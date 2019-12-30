The Guardian радить слухати Alyona Alyona в 2020

The Guardian відзначив музику Alyona Alyona, яка читає реп про фемінізм, позитивне ставлення до свого тіла й толерантність.

Українська реп-виконавиця Alyona Alyona потрапила до списку 50 нових артистів 2020 року британської газети The Guardian.

Видання нагадує, що Олена Савраненко раніше була вихователької дитячого садочка і у своїх піснях не використовує нецензурну лексику – на той випадок, якщо її музику почують діти.

Автори добірки відзначають, що її музика все ж “не така й вже беззуба”. У своєму хіті Рибки Alyona Alyona співає не тільки про рибок, але й про жінок, які почувають себе “не в своїй тарілці”. Так молода артистка почувала себе, коли люди казали, що її “плюс-сайз” перекреслить можливий успіх в Україні.

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Alyona Alyona у своїх піснях читає реп про повсякденне життя, фемінізм, позитивне ставлення до свого тіла й толерантність.

До слова, Alyona Alyona представила спільну роботу з групою KALUSH.