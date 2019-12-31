Дивіться прямий ефір телеканалу ICTV в хорошій якості на Фактах ICTV.

На Фактах ICTV можна дивитися онлайн прямий ефір каналу ICTV у хорошій якості, а головне безкоштовно.

У Новорічну ніч канал приготував величезну дозу позитивних емоцій для свого глядача, зокрема святковий випуск одного з найрейтинговіших серіалів в Україні – Пес. Новорічне диво.

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Потім на каналі ICTV можна побачити новорічний випуск найдобрішого гумористичного шоу – Дизель шоу, яке буде тішити глядачів навіть після привітання президента України Володимира Зеленського.

Дивіться онлайн прямий ефір каналу ICTV:

Раніше Факти ICTV писали, як підключити тюнер УТБ та налаштувати на ньому ICTV, СТБ та Новий канал після кодування супутникового телебачення.