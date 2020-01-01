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Відомий співак Доктор Албан закрутив роман з українкою

62-річний Dr. Alban відверто розповів про любовні стосунки з українкою.

Відомий співак Доктор Албан закрутив роман з українкою

Dr. Alban став спеціальним гостем новорічного випуску шоу Вечірній Квартал, де відомий шведський 62-річний співак виконав свій хіт It’s My Life і взяв участь в одному з номерів.

Також артист зізнався, що з Україною його пов’язує не тільки робота.

– Я вже не перший раз приїжджаю в Україну, зокрема, до Києва, і можу сказати, що за останні пару років країна дуже змінилася. Видно, як вона розвивається – з’явилося багато красивих будівель, люди стали більш гостинні.

До речі, найнезвичніше місце, де я виступав, теж було в Україні. Це була закрита вечірка кілька років тому, яка проходила десь за містом.

Незважаючи на те, що на ній було багато гостей, я запам’ятав, як під час мого виступу за столом сиділо тільки троє чоловіків. Як мені потім розповіли, це були три міністри, – згадав співак.

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Також вперше Доктор Албан (справжнє ім’я Албан Узома Нвапа) зізнався, що у нього був любовний роман з дівчиною з України.

– Я завжди радий знайомству з жінками. Ба більше, вони часто самі зі мною знайомляться. А я – і не проти.

У минулому, до речі, в мене був роман з українкою. Можливо, що і в майбутньому він знову може статися, – розповів всесвітньо відомий співак.

До слова, Мадонна закрутила роман з 26-річним танцюристом зі свого балету.

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