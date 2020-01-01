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Золота сукня з глибоким декольте: Полякова з’явилася у пікантному вбранні

Оля Полякова поділилася фото, на якому позує в золотій сукні, декорованій стразами та камінням. Головною родзинкою образу стало глибоке декольте.

Золота сукня з глибоким декольте: Полякова з’явилася у пікантному вбранні

Оля Полякова опублікувала в Instagram світлини свого нового гламурного образу, в якому з’явилася на шоу Х-Фактор.

Співачка одягла золоте вбрання, декороване різнокольоровими каменями, яке складалося з куртки на блискавці та короткої спідниці.

В образі головний акцент був зроблений на пікантному декольте артистки.

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Свій лук Оля доповнила зачіскою з високим хвостом і красиво покладеним чубчиком на один бік. Вуха прикрашали сережки з каменями.

 

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Ну шо ? Кто выиграет???

Допис, поширений Оля Полякова (@polyakovamusic)

Візажисти зробили Поляковій її фірмові чорні стрілки, біля очей наклеїли зірочки та нафарбували губи червоною помадою. Образ вийшов дуже ефектним.

До речі, українська співачка Оля Полякова презентувала кліп на пісню Ночная жрица.

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