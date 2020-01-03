PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Камерон Діаз вперше стала мамою

Камерон Діаз повідомила про народження своєї першої дочки та назвала її ім’я.

Камерон Діаз вперше стала мамою

Камерон Діаз та Бенджі Медден стали батьками. Для 47-річної актриси дочка стала першою дитиною.

Діас поділилася щасливою новиною в Instagram та розповіла, що дівчинку назвали Реддікс.

– Ми дуже щасливі розпочати це нове десятиліття, оголосивши про народження нашої дочки Реддікс Медден. Вона моментально підкорила наші серця і поповнила нашу сім’ю, – йдеться у їхньому дописі.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Cameron Diaz (@camerondiaz)

Читайте: Українська співачка Наталка Карпа народила доньку – перші фото

Нагадаємо, актриса Сельма Блер пожартувала, що Камерон Діаз йде з кіно.

Фото: benjaminmadden

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка