Камерон Діаз вперше стала мамою

Камерон Діаз повідомила про народження своєї першої дочки та назвала її ім’я.
Камерон Діаз та Бенджі Медден стали батьками. Для 47-річної актриси дочка стала першою дитиною.
Діас поділилася щасливою новиною в Instagram та розповіла, що дівчинку назвали Реддікс.
– Ми дуже щасливі розпочати це нове десятиліття, оголосивши про народження нашої дочки Реддікс Медден. Вона моментально підкорила наші серця і поповнила нашу сім’ю, – йдеться у їхньому дописі.
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Нагадаємо, актриса Сельма Блер пожартувала, що Камерон Діаз йде з кіно.
Фото: benjaminmadden
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