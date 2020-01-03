LP дасть концерт в Києві – дата і ціна квитків

Американська поп-зірка LP виступить у Києві 16 квітня.

16 квітня LP дасть концерт у київському Палаці Спорту. Поп-зірка представить свій п’ятий альбом Heart To Mouth і найкращі хіти.

Ціна квитків на LP стартуватиме від 799 грн.

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Лаура Перголіцці вже добре знайома українській аудиторії, а її виступи не проходять без аншлагів.

За останні два роки LP дала більше п’яти концертів у столиці та інших містах України. Також вона була хедлайнером одного з днів найбільшого українського фестивалю Atlas Weekend.

– Мені пощастило, що у мене є аудиторія, яка мене розуміє. Моє життя було непростим, і я готова заспівати про це. Якщо вам це подобається, відмінно, тому що я люблю свою справу найбільше в житті, – говорить співачка.

До слова, французький артист і кліпмейкер Woodkid виступить у Києві 26 травня 2020 року. Квитки на концерт вже можна придбати за 950 грн.