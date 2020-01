Улюбленою стравою принцеси Діани був борщ – рецепт монарха

Найбільше зі страв принцеса Діана любила український борщ. Вона навіть поділилася рецептом у рамках благодійного проекту.

Благодійний південноафриканський фонд The ​​Avril Elizabeth Home for the Mentally Handicapped вперше опублікував листи 39-річної давності, отримані від знаменитостей.

У 1981 році фонд звернувся з проханням до відомих людей поділитися своїми улюбленими рецептами для нової куховарської книги.

Серед учасників акції була і принцеса Уельська Діана, однак тоді вона ще була леді Діаною Спенсер, нареченою принца Чарльза.

Майбутня принцеса написала, що її улюбленою стравою є український борщ. Ба більше, вона його вміла готувати самостійно.

За її рецептом, серед інгредієнтів буряк, йогурт, цибуля, курячий бульйон, молоко, сметана, сіль, перець.

