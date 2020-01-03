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Улюбленою стравою принцеси Діани був борщ – рецепт монарха

Найбільше зі страв принцеса Діана любила український борщ. Вона навіть поділилася рецептом у рамках благодійного проекту.

Улюбленою стравою принцеси Діани був борщ – рецепт монарха

Благодійний південноафриканський фонд The ​​Avril Elizabeth Home for the Mentally Handicapped вперше опублікував листи 39-річної давності, отримані від знаменитостей.

У 1981 році фонд звернувся з проханням до відомих людей поділитися своїми улюбленими рецептами для нової куховарської книги.

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Серед учасників акції була і принцеса Уельська Діана, однак тоді вона ще була леді Діаною Спенсер, нареченою принца Чарльза.

Майбутня принцеса написала, що її улюбленою стравою є український борщ. Ба більше, вона його вміла готувати самостійно.

За її рецептом, серед інгредієнтів буряк, йогурт, цибуля, курячий бульйон, молоко, сметана, сіль, перець.

Раніше Факти ICTV писали, що королева Великої Британії Єлизавета II планує відректися від престолу.

Джерело: Daily Mail

Фото: Getty Images

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