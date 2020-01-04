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Факти / Шоу-бізнес / Мода

Заради збереження довкілля: італійський Vogue відмовився від фотосесій у січні

В італійській версії популярного журналу про моду Vogue вирішили відмовитися від фотосесій для випуску за січень 2020 року.

Vogue Italia

Головний редактор Vogue Italia Емануель Фарнеті розповів, що на фотосесії для журналу щомісяця витрачають досить значні ресурси, які шкодять довкіллю.

Тому у січневому номері Vogue Italia фото вирішили замінити картинами, на яких зображені моделі.

Таким чином у виданні сподіваються менше шкодити довкіллю.

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Фарнеті також підрахував витрати на фотосесії у вересні 2019 року.

– 150 людей. Десь 20 польотів та з десяток переїздів потягом. 40 машин напоготові. 60 міжнародних перевезень. Протягом щонайменше 10 годин безперестанку горить світло. Харчові відходи. Пластик, в який упаковувався одяг, – розповів головний редактор Vogue Italia.

Він додав, що готовий до критики через відмову від фотографій у журналі.

  • Vogue Italia
  • Vogue Italia
  • Vogue Italia
  • Vogue Italia
  • Vogue Italia
  • Vogue Italia
Заради збереження довкілля: італійський Vogue відмовився від фотосесій у січні / 3 фотографии

До слова, раніше з’являлася інформація про те, що Меган Маркл збирається писати про проблеми сучасності в американському журналі Vogue.

Фото: Vogue Italia

Джерело: The Guardian

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