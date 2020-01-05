До Різдва Пономарьов, Винник і Таюне записали колядку

Перед Різдвом Христовим Олександр Пономарьов, Олег Винник та його веб-вокалістка Таюне записали колядку Добрий вечір тобі, пане господарю!

Олександр Пономарьов та Олег Винник привітали українців з Різдвом Христовим спільною колядкою. Їх дует розбавила своїм чарівним голосом Таюне.

Пономарьов виклав чорно-білий кліп на своєму YouTube-каналі.

Як розповіла у коментарі Фактам ICTV помічник Пономарьова, у нього є проект Пономарьов лайф студіо, де кожна пісня виконується з одного дубля наживо.

– Тобто вона не піддається коригуванню. Пономарьов давно дружить з Винником, тому вирішив першим покликати саме його. Оскільки це було перед святами, вони вирішили подарувати українцям колядку. Далі в проекті будуть з’являтися дуети й з іншими зірками, – пояснила вона.

А чорно-білий формат відео обраний, за її словами, щоб слухач не відволікався на зовнішні елементи.

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– Це додає якогось інтиму, коли ти хочеш послухати тільки пісню, не відволікаючись ні на що, – додала прес-секретар Пономарьова.

Надалі планується, що співаки виконуватимуть пісні один одного.

Про те, коли треба колядувати в Україні в 2020 році – читайте в матеріалі Фактів ICTV.