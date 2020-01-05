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Зеленський допоміг: Dr. Alban сказав, чому його пустили в Україну

Шведський співак Dr. Alban, виконавець хіта It’s My Life, якому заборонили в’їзд до України після концерту в анексованому Криму, в грудні відвідав Київ і навіть прогулявся столицею з президентом Володимиром Зеленським.

Dr. Alban і Зеленський

Dr. Alban зміг виступити у новорічному шоу Вечірній квартал, бо йому допоміг в’їхати в Україну Володимир Зеленський.

Співак написав про це в Instagram і навіть поділився спільним фото та відео з президентом України.

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– Мені було заборонено в’їзд в Україну через моє попереднє шоу на спірному півострові Крим. За втручання президента я зміг потрапити в Україну. Дуже хороша прогулянка в Києві з президентом у натовпі, – написав співак.

Dr. Alban і Зеленський

Проте пізніше Dr. Alban відредагував текст.

До речі, згідно з декларацією, 27 грудня Володимир Зеленський  отримав від студії Квартал 95 роялті в розмірі 4,8 млн грн ($205,9 тис.), а також 104 тис. грн ($4,3 тисячі) компенсації за користування торговою маркою.

Фото: Dr. Alban

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