У США пройшла 77-а церемонія вручення престижної премії Золотий глобус. Хто став лауреатом – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

У Беверлі-Хіллз (США) відбулося вручення щорічної премії Золотий глобус.

Премія Золотий глобус, що присуджується Голлівудською асоціацією іноземної преси з 1944 року, вручається щороку в січні та вважається в США найбільшою кінопремією після Оскара.

Телевізійні номінації:

Найкращий драматичний телесеріал – Спадкоємці;

Найкращий комедійний серіал – Погань;

Найкращий міні-серіал – Чорнобиль;

Найкращий актор у драматичному серіалі – Брайан Кокс (Спадкоємці);

Найкраща актриса у драматичному серіалі – Олівія Колман (Корона);

Найкращий актор у комедійному серіалі – Рамі Юссеф (Рамі);

Найкраща актриса у комедійному серіалі – Фібі Воллер-Брідж (Погань);

Найкращий телеактор другого плану – Стеллан Скарсгард (Чорнобиль);

Найкраща телеактриса другого плану – Патриція Аркетт (Удавання);

Найкращий актор у міні-серіалі або телефільмі – Расселл Кроу (Найгучніший голос);

Найкраща актриса в міні-серіалі або телефільмі – Мишель Вільямс (Фоссі/Вердон).

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Кінономінації:

Найкращий анімаційний фільм – Втрачена ланка;

Найкращий іноземний фільм – Паразити (Південна Корея);

Найкращий комедійний кіноактор – Терон Еджертон (Рокетмен);

Найкращий кіноактор другого плану – Бред Пітт (Одного разу в Голлівуді);

Найкраща кіноактриса другого плану – Лора Дерн (Шлюбна історія);

Найкращий кінорежисер – Сем Мендес (1917);

Найкращий сценарій – Квентін Тарантіно (Одного разу в Голлівуді);

Найкраща комедійна кіноактриса – Аквафіна (Прощання);

Найкраща комедія або мюзикл – Одного разу в Голівуді;

Найкращий драматичний кіноактор – Хоакін Фенікс (Джокер);

Найкраща драматична кіноактриса – Рене Зеллвегер (Джуді);

Найкраща кінодрама – 1917.

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