У США пройшла 77-а церемонія вручення престижної премії Золотий глобус. Хто став лауреатом – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
У Беверлі-Хіллз (США) відбулося вручення щорічної премії Золотий глобус.
Премія Золотий глобус, що присуджується Голлівудською асоціацією іноземної преси з 1944 року, вручається щороку в січні та вважається в США найбільшою кінопремією після Оскара.
Телевізійні номінації:
- Найкращий драматичний телесеріал – Спадкоємці;
- Найкращий комедійний серіал – Погань;
- Найкращий міні-серіал – Чорнобиль;
- Найкращий актор у драматичному серіалі – Брайан Кокс (Спадкоємці);
- Найкраща актриса у драматичному серіалі – Олівія Колман (Корона);
- Найкращий актор у комедійному серіалі – Рамі Юссеф (Рамі);
- Найкраща актриса у комедійному серіалі – Фібі Воллер-Брідж (Погань);
- Найкращий телеактор другого плану – Стеллан Скарсгард (Чорнобиль);
- Найкраща телеактриса другого плану – Патриція Аркетт (Удавання);
- Найкращий актор у міні-серіалі або телефільмі – Расселл Кроу (Найгучніший голос);
- Найкраща актриса в міні-серіалі або телефільмі – Мишель Вільямс (Фоссі/Вердон).
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Кінономінації:
- Найкращий анімаційний фільм – Втрачена ланка;
- Найкращий іноземний фільм – Паразити (Південна Корея);
- Найкращий комедійний кіноактор – Терон Еджертон (Рокетмен);
- Найкращий кіноактор другого плану – Бред Пітт (Одного разу в Голлівуді);
- Найкраща кіноактриса другого плану – Лора Дерн (Шлюбна історія);
- Найкращий кінорежисер – Сем Мендес (1917);
- Найкращий сценарій – Квентін Тарантіно (Одного разу в Голлівуді);
- Найкраща комедійна кіноактриса – Аквафіна (Прощання);
- Найкраща комедія або мюзикл – Одного разу в Голівуді;
- Найкращий драматичний кіноактор – Хоакін Фенікс (Джокер);
- Найкраща драматична кіноактриса – Рене Зеллвегер (Джуді);
- Найкраща кінодрама – 1917.
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