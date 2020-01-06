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Факти / Шоу-бізнес / Кіно

Джокер, Чорнобиль і Погань – лауреати премії Золотий глобус 2020

У США пройшла 77-а церемонія вручення престижної премії Золотий глобус. Хто став лауреатом – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Золотой глобус 2020

У Беверлі-Хіллз (США) відбулося вручення щорічної премії Золотий глобус.

Премія Золотий глобус, що присуджується Голлівудською асоціацією іноземної преси з 1944 року, вручається щороку в січні та вважається в США найбільшою кінопремією після Оскара.

Телевізійні номінації:

  • Найкращий драматичний телесеріал – Спадкоємці;
  • Найкращий комедійний серіал – Погань;
  • Найкращий міні-серіал – Чорнобиль;
  • Найкращий актор у драматичному серіалі – Брайан Кокс (Спадкоємці);
  • Найкраща актриса у драматичному серіалі – Олівія Колман (Корона);
  • Найкращий актор у комедійному серіалі – Рамі Юссеф (Рамі);
  • Найкраща актриса у комедійному серіалі – Фібі Воллер-Брідж (Погань);
  • Найкращий телеактор другого плану – Стеллан Скарсгард (Чорнобиль);
  • Найкраща телеактриса другого плану – Патриція Аркетт (Удавання);
  • Найкращий актор у міні-серіалі або телефільмі – Расселл Кроу (Найгучніший голос);
  • Найкраща актриса в міні-серіалі або телефільмі – Мишель Вільямс (Фоссі/Вердон).

Читайте: Супергерої, погані хлопці та синій їжачок – найочікуваніші фільми 2020 року

Кінономінації:

  • Найкращий анімаційний фільм – Втрачена ланка;
  • Найкращий іноземний фільм – Паразити (Південна Корея);
  • Найкращий комедійний кіноактор – Терон Еджертон (Рокетмен);
  • Найкращий кіноактор другого плану – Бред Пітт (Одного разу в Голлівуді);
  • Найкраща кіноактриса другого плану – Лора Дерн (Шлюбна історія);
  • Найкращий кінорежисер – Сем Мендес (1917);
  • Найкращий сценарій – Квентін Тарантіно (Одного разу в Голлівуді);
  • Найкраща комедійна кіноактриса – Аквафіна (Прощання);
  • Найкраща комедія або мюзикл – Одного разу в Голівуді;
  • Найкращий драматичний кіноактор – Хоакін Фенікс (Джокер);
  • Найкраща драматична кіноактриса – Рене Зеллвегер (Джуді);
  • Найкраща кінодрама – 1917.

Раніше Факти ICTV склали рейтинг найкращих фільмів 2019 року, які обов’язково варто переглянути.

Фото: Getty Images

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