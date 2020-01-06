У Лондоні почалися зйомки нового фільму про Бетмена

У Лондоні розпочався знімальний процес нової екранізації коміксів про Бетмена від режисера Мета Рівза.

Користувачі Twitter зробили на міських вулицях фото автомобілів з написом Готем, а декому вдалося відзняти акторів або дублерів.

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Can confirm 100% as he never revealed his face but is this Robert…..!? 🦇 pic.twitter.com/MX90S7bqol — Wade Gravett (@WadeGrav) 6 января 2020 г.

Раніше Факти ICTV писали, что британський актор Роберт Паттінсон зіграє головну роль у новому фільмі про Бетмена.