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Факти / Шоу-бізнес / Кіно

У Лондоні почалися зйомки нового фільму про Бетмена

У Лондоні розпочався знімальний процес нової екранізації коміксів про Бетмена від режисера Мета Рівза.

У Лондоні почалися зйомки нового фільму про Бетмена

Користувачі Twitter зробили на міських вулицях фото автомобілів з написом Готем, а декому вдалося відзняти акторів або дублерів.

Читайте: Якщо новий Бетмен провалиться, піду в порно – Паттінсон

Раніше Факти ICTV писали, что британський актор Роберт Паттінсон зіграє головну роль у новому фільмі про Бетмена.

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