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Як приготувати кутю – рецепт від Ольги Сумської

Актриса Ольга Сумська поділилася фірмовим рецептом куті на Різдво.

Як приготувати кутю – рецепт від Ольги Сумської

Рецепти куті в українському інтернеті один з найпопулярніших запитів. Українська актриса Ольга Сумська не відстає від трендів. Вона поділилася з підписниками, як готувати кутю за її особистим рецептом.

Фірмовий рецепт куті Ольги Сумської:

  • варимо спеціальний швидкого варіння сорт пшениці до готовності (важливо не переварити);
  • окремо запарюємо сухофрукти (курага, родзинки, чорнослив, груші, яблука);
  • окремо запарюємо волоські горіхи, аби із них вийшла гіркота;
  • беремо мак, заливаємо водою, додаємо пару ложок цукру і варимо 15 хв на малому вогні, потім перетираємо в макітрі або мелемо на м’ясорубці;
  • зварену пшеницю змішуємо з подрібненими сухофруктами і перетертим маком;
  • додаємо мед за смаком. Якщо суміш суха, долийте навару із сухофруктів.

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Також Сумська зізналася, що додає секретні інгредієнти: трохи цукатів і ложку коньяку для аромату.

– Таку кутю можна їсти тричі на день весь тиждень. І не набридне. Потім, звісно, не влазиш у жодні штани, але яке задоволення! – зазначила актриса.

Як приготувати кутю – рецепт від Ольги Сумської / 2 фотографии

Раніше Факти ICTV уже публікували п’ять найпопулярніших рецептів куті на Різдво.

Фото: olgasumska

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