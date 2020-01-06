Актриса Ольга Сумська поділилася фірмовим рецептом куті на Різдво.
Рецепти куті в українському інтернеті один з найпопулярніших запитів. Українська актриса Ольга Сумська не відстає від трендів. Вона поділилася з підписниками, як готувати кутю за її особистим рецептом.
Фірмовий рецепт куті Ольги Сумської:
- варимо спеціальний швидкого варіння сорт пшениці до готовності (важливо не переварити);
- окремо запарюємо сухофрукти (курага, родзинки, чорнослив, груші, яблука);
- окремо запарюємо волоські горіхи, аби із них вийшла гіркота;
- беремо мак, заливаємо водою, додаємо пару ложок цукру і варимо 15 хв на малому вогні, потім перетираємо в макітрі або мелемо на м’ясорубці;
- зварену пшеницю змішуємо з подрібненими сухофруктами і перетертим маком;
- додаємо мед за смаком. Якщо суміш суха, долийте навару із сухофруктів.
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Також Сумська зізналася, що додає секретні інгредієнти: трохи цукатів і ложку коньяку для аромату.
– Таку кутю можна їсти тричі на день весь тиждень. І не набридне. Потім, звісно, не влазиш у жодні штани, але яке задоволення! – зазначила актриса.
Як приготувати кутю – рецепт від Ольги Сумської / 2 фотографии
Раніше Факти ICTV уже публікували п’ять найпопулярніших рецептів куті на Різдво.
Фото: olgasumska