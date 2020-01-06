Актриса Ольга Сумська поділилася фірмовим рецептом куті на Різдво.

Рецепти куті в українському інтернеті один з найпопулярніших запитів. Українська актриса Ольга Сумська не відстає від трендів. Вона поділилася з підписниками, як готувати кутю за її особистим рецептом.

Фірмовий рецепт куті Ольги Сумської:

варимо спеціальний швидкого варіння сорт пшениці до готовності (важливо не переварити);

окремо запарюємо сухофрукти (курага, родзинки, чорнослив, груші, яблука);

окремо запарюємо волоські горіхи, аби із них вийшла гіркота;

беремо мак, заливаємо водою, додаємо пару ложок цукру і варимо 15 хв на малому вогні, потім перетираємо в макітрі або мелемо на м’ясорубці;

зварену пшеницю змішуємо з подрібненими сухофруктами і перетертим маком;

додаємо мед за смаком. Якщо суміш суха, долийте навару із сухофруктів.

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Також Сумська зізналася, що додає секретні інгредієнти: трохи цукатів і ложку коньяку для аромату.

– Таку кутю можна їсти тричі на день весь тиждень. І не набридне. Потім, звісно, не влазиш у жодні штани, але яке задоволення! – зазначила актриса.







Як приготувати кутю – рецепт від Ольги Сумської / 2 фотографии

Раніше Факти ICTV уже публікували п’ять найпопулярніших рецептів куті на Різдво.

Фото: olgasumska