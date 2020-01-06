Золотий глобус 2020: Том Хенкс розплакався під час отримання нагороди

Популярний американський актор Том Хенкс не стримався та впустив сльозу під час отримання спеціальної нагороди.

Актор Том Хенкс не зміг стримати сліз на церемонії вручення премій Золотий глобус 2020. Він став володарем особливої ​​премії Сесіля Б. Де Мілля, яка вручається за видатні заслуги в галузі кіно.

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На сцені Хенкс звернувся до своєї сім’ї, що сиділа в залі, і розплакався.

– Я благословенний сім’єю, що сидить в цьому залі. Дружина, яка є фантастичною в усіх відношеннях, жінка, яка навчила мене тому, що таке любов. П’ять дітей, які сміливіше, сильніше і мудріше, ніж їх старий. І люблячі люди, які були зі мною, не дивлячись на те, що я був відсутній місяцями, місяцями і місяцями. Я не можу передати вам, скільки ваша любов означає для мене, – заявив актор.

Раніше Факти ICTV писали, що у США пройшла 77-а церемонія вручення престижної премії Золотий глобус.