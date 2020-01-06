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Золотий глобус 2020: Том Хенкс розплакався під час отримання нагороди

Популярний американський актор Том Хенкс не стримався та впустив сльозу під час отримання спеціальної нагороди.

Золотий глобус 2020: Том Хенкс розплакався під час отримання нагороди

Актор Том Хенкс не зміг стримати сліз на церемонії вручення премій Золотий глобус 2020. Він став володарем особливої ​​премії Сесіля Б. Де Мілля, яка вручається за видатні заслуги в галузі кіно.

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На сцені Хенкс звернувся до своєї сім’ї, що сиділа в залі, і розплакався.

– Я благословенний сім’єю, що сидить в цьому залі. Дружина, яка є фантастичною в усіх відношеннях, жінка, яка навчила мене тому, що таке любов. П’ять дітей, які сміливіше, сильніше і мудріше, ніж їх старий. І люблячі люди, які були зі мною, не дивлячись на те, що я був відсутній місяцями, місяцями і місяцями. Я не можу передати вам, скільки ваша любов означає для мене, – заявив актор.

Раніше Факти ICTV писали, що у США пройшла 77-а церемонія вручення престижної премії Золотий глобус.

 

Фото: Dreamstime

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