Різдво 2020: як українські зірки відзначили свято

7 січня православні відзначають Різдво Христове. Як зустріли цей українські зірки – читайте на Фактах ICTV.

Фотографіями та привітаннями з Різдвом поділилися українські представники шоу-бізнесу.

Співачка Джамала показала підписниками фото зі своїм сином і чоловіком біля різдвяної ялинки.

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Alyona Alyona розмістила фото, як вона їсть кутю і написала її рецепт.

Телеведуча Катерина Осадча та Юрій Горбунов зустріли свято на Сейшельських островах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Альона (@alyona.alyona.official) 6 Янв 2020 в 12:30 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap) 6 Янв 2020 в 1:07 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) 6 Янв 2020 в 10:47 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлия Санина (@the_hardkiss) 7 Янв 2020 в 1:18 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha) 7 Янв 2020 в 2:27 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jamala (@jamalajaaa) 6 Янв 2020 в 10:51 PST

До слова, бійці ЗСУ, які перебувають на передовій, записали відеопривітання з Різдвом. У привітанні військові подякували волонтерам, які підтримують їх, а також передали вітання рідним містам.