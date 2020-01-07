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Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Різдво 2020: як українські зірки відзначили свято

7 січня православні відзначають Різдво Христове. Як зустріли цей українські зірки – читайте на Фактах ICTV.

джамала

Фотографіями та привітаннями з Різдвом поділилися українські представники шоу-бізнесу.

Співачка Джамала показала підписниками фото зі своїм сином і чоловіком біля різдвяної ялинки.

Читайте: У піжамі та біля ялинки: Ані Лорак записала привітання з Різдвом

Alyona Alyona розмістила фото, як вона їсть кутю і написала її рецепт.

Телеведуча Катерина Осадча та Юрій Горбунов зустріли свято на Сейшельських островах.

 

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Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

До слова, бійці ЗСУ, які перебувають на передовій, записали відеопривітання з Різдвом. У привітанні військові подякували волонтерам, які підтримують їх, а також передали вітання рідним містам.

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