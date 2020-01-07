Гурт KAZKA записав пісню RIZDVYANA, яка була написана для мюзиклу Вечори на хуторі поблизу Диканьки.
KAZKA переспівала пісню RIZDVYANA, яка була написана Костянтином Меладзе для мюзиклу Вечори на хуторі поблизу Диканьки.
– Друзі, нехай цей день (а краще – весь наступний рік) буде наповнений любов’ю, найкращими людьми і справжніми чудесами! З Різдвом, – написано в пості з відео.
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У пісні можна почути вокал одного з музикантів гурту – Микити Будаша.
Раніше українська виконавиця Alina Pash заспівала колядку Ishla Zvizda. Відео зняте в чорно-білих кольорах і триває менше хвилини.
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