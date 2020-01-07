Американська актриса Сальма Хайєк здивувала своїх фанатів, прийшовши на церемонію нагородження Золотого глобуса 2020 в сексуальному вбранні.

53-річна актриса Сальма Хайєк вкотре довела, що вік над нею не властний.

Актриса вийшла на червону доріжку Золотого глобуса 2020 у платті, в якому продемонструвала спокусливі форми.

На церемонію вручення нагород Хайєк надягнула синьо-біле плаття з відвертим декольте, яке доповнювали сині сережки і блискучі босоніжки.

Читайте: Джокер, Чорнобиль і Погань – лауреати премії Золотий глобус 2020

Знімок зі своїм відвертим вбранням вона розмістила в соцмережі Інстаграм. Він зібрав близько 1,4 млн лайків за кілька годин після публікації.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek) 5 Янв 2020 в 5:45 PST

Користувачі також поділилися своїми враженнями від наряду зірки. Багато хто не може повірити в те, що Хайєк 53 роки, і “омолоджує” її на 20 років в коментарях до фото.

До слова, американський актор Том Хенкс не зміг стримати сліз під час отримання спеціальної нагороди на Золотому глобусі 2020.

Фото: Salma Hayek