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Факти / Шоу-бізнес / Кіно

Щасливого Різдва і Кафе бажань: що подивитися в кіно

Що подивитися у кінотеатрах на початку 2020 року – п’ять кінопрем’єр січня у матеріалі Фактів ICTV.

Щасливого Різдва і Кафе бажань: що подивитися в кіно

З 1 січня 2020 року на великі екрани в Україні вийшли п’ять кінопрем’єр: романтична комедія Щасливого Різдва з Емілією Кларк в головній ролі, французька драматична комедія Прекрасна епоха, українська пригодницька стрічка Пекельна Хоругва або Різдво козацьке, французько-бельгійська мелодрама Він і вона і південнокорейський анімаційний фільм Червоні черевички і семеро гномів.

Щасливого Різдва

Історія про те, як випадкова зустріч кардинально змінює життя молодої дівчини, у якої останнім часом почалася чорна смуга в житті. Чи залишаться Том з Кейт разом назавжди?

Кафе бажань/Прекрасна епоха

Головний герой Віктор втратив смак до життя після зради коханої дружини з другом їхньої родини. Одного разу йому пропонують знову поринути у своє минуле, де він зустрів своє найбільше кохання, завдяки новій розвазі.

Пекельна Хоругва або Різдво козацьке

Історія про те, як диявол посперечався з апостолом Петром, що ще до Різдва спіймає найхоробрішого козака Семена. Фільм знято за мотивами твору Сашка Лірника Про старого козака, різдвяного чорта, чотири роги и козацький рід.

Він і Вона

Жити в одному місті, ходити в один маркет, вечеряти в одному ресторані і сидіти поряд в одному вагоні метро, ​​але не помічати одне одного. Але ж Мелані та Ремі такі самотні…

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Червоні черевички і семеро гномів

Новітня інтерпретація казки про Білосніжку. Дівчина знайшла гарні червоні черевички, які виявилися чарівними. Варто їх взути, як вона перетворюється на справжню принцесу.

До слова, більше анонсів кіно шукайте в списку найочікуваніших фільмів 2020 року.

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