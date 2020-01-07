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У піжамі та біля ялинки: Ані Лорак записала привітання з Різдвом

Українська співачка Ані Лорак привітала всіх з Різдвом Христовим.

ани лорак

Ані Лорак привітала з Різдвом своїх підписників. Співачка з’явилася на відео в домашній атмосфері – в піжамі і біля новорічної ялинки.

Читайте: Дві діви: Ані Лорак з’явилася на публіці з дорослою донькою

– Дорогі друзі, з Різдвом Христовим! Нехай Ангел-охоронець оберігає вас і ваших близьких! Зі світлим святом Різдва! – сказала співачка у своєму зверненні.

Відео оцінили в більш ніж 60 тис. лайків.

 

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Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

Раніше українська виконавиця Alina Pash заспівала колядку Ishla Zvizda. Відео зняте в чорно-білих кольорах і триває менше хвилини.

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