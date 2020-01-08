Принц Гаррі та Меган Маркл відмовилися від королівських грошей і частини повноважень

Принц Гаррі і Меган Маркл мають намір відійти від справ у якості “старших” членів королівської сім’ї.

Принц Гаррі і Меган Маркл заявили, що відмовляються від королівського фінансового забезпечення та багатьох своїх повноважень.

– Ми маємо намір відійти від справ у якості “старших” членів королівської сім’ї та працювати над тим, щоб стати фінансово незалежними, продовжуючи при цьому повністю підтримувати Її Величність Королеву, – йдеться в їхній заяві у соцмережі.

Подружжя повідомило про плани “ділити час між Сполученим Королівством та Північною Америкою, продовжуючи виконувати свій обов’язок перед Королевою, Співдружністю і своїми патронажами”.

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Крім того, вони заявили, що готуються до відкриття нової благодійної організації.

Нагадаємо, Принц Гаррі та Меган Маркл у липні хрестили свого первістка Арчі.

Джерело: sussexroyal