11 годин у воді: Леонардо Ді Капріо врятував потопаючого чоловіка

Голлівудський актор Леонардо Ді Капріо врятував французького мандрівника, який впав за борт.

Леонардо Ді Капріо врятував 24-річного французького мандрівника, який упав за борт під час відпочинку на яхті в Карибському морі.

Хлопець провів у воді близько 11 годин.

Актор відпочивав на своїй яхті, коли по рації надійшов екстрений сигнал від екіпажу іншого судна. Капітан повідомив, що один з його пасажирів впав за борт після того, як випив зайвого.

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Яхта Ді Капріо була єдиною, яка відгукнулася на заклик про допомогу. Актор відразу ж висунувся на пошуки хлопця. Через кілька годин він побачив у воді потопаючого чоловіка, який з останніх сил тримався на плаву і подавав судну сигнали руками.

Ді Капріо допоміг хлопцеві піднятися на борт, нагодував і дав йому сухий одяг.

Капітан, що втратив пасажира, оцінив його шанси на виживання як один на мільярд і порівняв порятунок з подвійним виграшем в лотерею.

Раніше Леонардо Ді Капріо назвав “нелюдським захопленням” утримання косаток і білух в “китовій в’язниці” в Приморському краї і закликав звільнити їх. Актор поділився закликом у Facebook та Twitter.