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Меган Маркл чи Кейт Міддлтон? Хто з герцогинь стильніший (ГОЛОСУВАННЯ)

Герцогині Кембриджській Кейт Міддлтон 9 січня виповнилося 38 років. У день народження дружини принца Вільяма пропонуємо оцінити її стиль в одязі, порівнявши з тим, як одягається дружина принца Гаррі герцогиня Меган Маркл.

Кейт Міддлтон у спідниці від Dolce&Gabbana

Кейт Міддлтон народилася 9 січня 1982 року в місті Редінг в англійському графстві Беркшир. Під час навчання в Сент-Ендрюському університеті в Шотландії Кейт познайомилася з принцом Вільямом – старшим сином Чарльза, принца Уельського.

29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II та другого в черзі на британський престол, принца Вільяма.

Відомо, що Кейт Міддлтон і дружина принца Гаррі, герцогиня Меган Маркл, часто вибирають схожі вбрання.

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Ми вирішили зібрати кілька схожих образів герцогинь.

Чий стиль вам подобається більше?

Нагадаємо, днями принц Гаррі та Меган Маркл заявили, що відмовляються від королівських повноважень. Ми дізналися, що це означає для пари і королівської сім’ї.

Фото: Getty Images, usahola

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