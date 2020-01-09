Меган Маркл і принц Гаррі відмовляються від повноважень – реакція королеви

У Букінгемському палаці розповіли чому Меган Марл та принц Гаррі вирішили скласти королівські обов’язки.

У Букінгемському палаці розповіли, що в родині британських монархів досі дискутують стосовно рішення принца Гаррі та Меган Маркл частково скласти королівські обов’язки.

Читайте: Принц Гаррі розплакався на публіці, розповідаючи про сина

– Ми розуміємо їх прагнення застосувати інший підхід, але це складно. Дискусії з герцогом і герцогинею Сассекськими – на ранній стадії, – заявили в Букінгемському палаці.

Нагадаємо, напередодні принц Гаррі і Меган Маркл заявили, що відмовляються від королівського фінансового забезпечення та багатьох своїх повноважень.