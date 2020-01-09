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Меган Маркл і принц Гаррі відмовляються від повноважень – реакція королеви

У Букінгемському палаці розповіли чому Меган Марл та принц Гаррі вирішили скласти королівські обов’язки.

Меган Маркл і принц Гаррі відмовляються від повноважень – реакція королеви

У Букінгемському палаці розповіли, що в родині британських монархів досі дискутують стосовно рішення принца Гаррі та Меган Маркл частково скласти королівські обов’язки.

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– Ми розуміємо їх прагнення застосувати інший підхід, але це складно. Дискусії з герцогом і герцогинею Сассекськими – на ранній стадії, – заявили в Букінгемському палаці.

Нагадаємо, напередодні принц Гаррі і Меган Маркл заявили, що відмовляються від королівського фінансового забезпечення та багатьох своїх повноважень.

Фото: Dreamstime

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