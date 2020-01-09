Церемонія вручення кінопремії Оскар у 2020 році пройде без ведучого.

Американська кіноакадемія повідомила, що ухвалила рішення провести церемонію вручення премії Оскар без ведучого.

У 2019 році вперше за 30 років 91-я церемонія пройшла без ведучого. Це пов’язано з тим, що призначений на цю роль актор і комік Кевін Харт відмовився від проведення заходу через скандал з гомофобними публікаціями у Twitter.

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У 2016 році кіноакадемію звинуватили в расизмі, оскільки серед номінантів за 2015 рік не було жодного чорношкірого актора.

92-я церемонія вручення премії Оскар відбудеться 9 лютого в Лос-Анджелесі.

Раніше Факти ICTV писали, що у короткий список претендентів на Оскар в номінації Найкращий фільм іноземною мовою на жаль не ввійшла драма Додому режисера Нарімана Алієва.