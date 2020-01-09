9 січня в прокат вийшла стрічка з Робертом Дауні-молодшим у ролі незвичайного ветеринара. Факти ICTV вже подивилися цю дорогу виставу і діляться враженнями.

Біль утрати найдорожчих легше пережити разом

Сюжет

Історія про доктора Дулітла, який уміє говорити з тваринами, із завидною регулярністю потрапляє на великі екрани. При цьому якість залишає бажати кращого. Перший фільм вийшов ще у 1967 році, але більшість пам’ятає не його, а стрічку з Едді Мерфі кінця 90-х.

Нещодавно права на франшизу виставили на аукціоні, і студія Universal перемогла Sony та 20th Century Fox у боротьбі за нову екранізацію. Студійні боси не пошкодували $175 млн на зйомки перезапуску франшизи, але чи окупляться затрати?

Сюжет нового фільму Дулітл переносить нас на кілька століть назад в Англію. В Об’єднаному Королівстві б’ють на сполох, молода королева тяжко захворіла, і придворні лікарі та науковці ніяк не можуть її вилікувати. Остання надія – ексцентричний доктор, що вміє говорити тваринами і зажив слави справжнього цілителя.

Але є одна проблема. Після особистої трагедії Дулітл усамітнився у дарованому королевою маєтку й носа не показує за високі мури. Єдині його друзі – тварини, а людям сюди дорога закрита.

Проте кіно має з чогось початися, тому юна фрейліна королеви та випадковий мисливець-невдаха порушують спокій дивного лікаря і таки агітують його взятися за спасіння королеви. Всього то й треба, що поплисти за тридев’ять земель і знайти там цілющий плід райського дерева.

Режисерська робота

За сценарій та режисуру відповідав Стівен Ґейґан, який колись зняв Сиріану з Джорджем Клуні та Меттом Деймоном і написав сценарій Трафіка Стівена Содерберга. Але за останні п’ятнадцять років нічим значущим Ґейґан не відмітився.

Вже на тестових показах Дулітла виникли проблеми. Реакція публіки була настільки невтішною, що студія вирішила відкоригувати фільм. На допомогу найняли Джонатана Лібесмана, що знається на подібному кіно, бо знімав Черепашок-ніндзя. А сценарій та жарти, які виявилися надто хаотичними, коригував Кріс Маккей, відомий за роботою над комедійним мультсеріалом Робоцип.

Та навіть три тижні перезйомок не врятували фільм Дулітл від тисячі і однієї банальності, як в сюжеты, так і у постановці. Насправді, ніхто й не чекає від такого синопсису серйозного кіно. Але іноді події на екрані перетворюються на справжній фарс, який здатні витримати хіба що наймолодші глядачі.

Доволі весело й незвично бачити, як у вітрильник запрягають кита. Але навіщо, наприклад, робити лігво розбійників на острові схожим на Аграбу з Аладдіна? І на додачу вдягати ватажку капелюх казкового придворного блазня з дзвіночками.

Єдине, чим може здивувати сюжет стрічки – це рівень абсурду, до якого додумалися автори.

Актори

З акторами у фільмі Дулітл повний порядок. Маємо п’ять володарів Оскару та ще трьох номінантів. Головну роль віддали Роберту Дауні-молодшому, який іноді забуває, що грає не тоні старка, але загалом підійшов до ролі ексцентричного доктора з фантазією. У пригоді стала виконана раніше роль Шерлока, зверніть увагу на любов Дулітла до кашкетів.

Вже згаданого ватажка острову розбійників зіграв Антоніо Бандерас. Роль доволі схематична, а персонаж відверто другорядний. Проте вдягнутий у шаровари і з підведеними лайнером очима – він може по праву стати символом цього шапіто.

Завжди приємно бачити на екрані Майкла Шина, який тут зіграв лікаря королеви, що заздрить славі Дулітла і постійно плете інтриги проти головного героя.

Фішкою ж фільму стали тварини. Дулітл з них сформував справжню команду, до якої увійшли однонога качка, білий медвідь, що вічно мерзне, горила з приступами панічного страху та ще декілька не менш унікальних персонажів. Ця різномаста ватага – єдине, що відрізняє Дулітла від решти пригодницьких фільмів на кшталт Індіани Джонса. У початковому варіанті фільм навіть носив недвозначну назву Подорож доктора Дулітла.

Любов до невідомого – це шлях до відповідей.

Причому творці стрічки не заморочувалися пошуками дресированих тварин, а відтворили усіх, навіть пса та мавп, за допомогою комп’ютерної анімації. Рівень виконання просто вражає, вийшло не гірше за Короля лева.

Для озвучки персонажів-тварин задіяли відомих акторів: Тома Голланда, Рамі Малека, Емму Томпсон, Ральфа Файнса та інших. В українському дубляжі ви легко впізнаєте знайомі голоси, якщо дивилися їх попередні картини. Щодо жартів та перекладу загалом, то локалізація, як завжди, на висоті.

Враження

Фільм Дулітл вийшов яскравим шапіто про зграю нещасних тварин та людей, котрі знайшли розраду у дружбі. Не варто очікувати від нього притомного сценарію чи серйозної проблематики. Враження складається таке, неначе автори відкинули почуття міри, як щось зайве. Проте ця розвага точно краща за похід з дітьми у цирк, який, сподіваюсь, на завжди лишиться без тварин.

Ця сумбурна стрічка на подив нагадує історії на кшталт Вінні Пуха. Хоч життєві мудрощі Дулітла не настільки влучні, як у Вінні, проте вона показує, що дружба можлива між найрізноманітнішими персонажами. Адже об’єднує нас, насправді, не спільне щастя, бо в радості кожен ладен стати товаришем, а спільне горе. Щире співчуття та вчасно підставлене плече – ось, що стає опорою дійсно міцної дружби.

P.S. А ще Дулітл нагадує, як важливо уважно вичитувати контракти, а не довіряти цю справу мавпам.

Сюжет: 6/10

Режисерcька робота: 5/10

Актори: 7/10

Враження: 6/10

Загальна оцінка: 6/10

Дмитро Сидоренко

Фото: B&H Film Distribution Company, IMDB

Відео: B&H Film Distribution Company