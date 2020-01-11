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MARUV пограбували в центрі Києва

У центрі Києва на вулиці Богдана Хмельницького, 42 пограбували авто співачки MARUV. З її машини зникла сумка з документами, особистими речами та грошима.

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Співачка попросила підписників допомогти знайти злодіїв, а також поділилася фотографією украденої сумки.

– Може ви бачили, куди люди втекли? Тому що там були всі мої документи, – сказала вона.

Раніше Факти ICTV писали, що MARUV представила кліп на пісню Don’t U Waste My Time.

Джерело: Київ Оперативний

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