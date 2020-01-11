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Заради благодійності: Меган Маркл озвучить мультфільми Disney

Меган Маркл уклала контракт з Disney, в рамках якого буде озвучувати персонажів для мультфільмів.

Читайте: Меган Маркл і принц Гаррі склали королівські повноваження – що це означає

Виручені гроші будуть спрямовані благодійній організації Слони без кордонів (Elephants Without Borders), яка займається захистом тварин від браконьєрів.

Повідомляється, що перший запис Меган зробила ще перед Різдвом.

Нагадаємо, 8 січня принц Гаррі і Меган Маркл заявили, що відмовляються від королівського фінансового забезпечення та багатьох своїх повноважень.

Таке рішення пари викликало суперечки як серед британців, так і в королівської родині.

Джерело: The Times

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