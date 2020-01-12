Раймонд Паулс 12 січня відзначає своє 84-річчя. Відомий латвійський композитор здобув популярність у 1970-х роках, яка переслідує його і до цього дня.

Паулс відомий тим, що написав багато популярних пісень для виконавців радянської та російської естради.

У його репертуар входять такі відомі пісні, як Миллион алых роз, Вернисаж, Старинные часы, Листья желтые.

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Популярність композитор отримав після того, як пісню Синий лен виконала Лариса Мондрус.

Паулс планує відзначити свій день народження на сцені концертного залу Дзінтарі, адже найкращим подарунком на свято для нього є оплески слухачів.

Відома співачка Алла Пугачова вже записала незвичайне привітання для маестро.

На відео, яке вона виклала у соцмережі Instagram, можна побачити як дочка Пугачової виконує пісню Миллион алых роз. У підписі до посту йдеться: З Днем Народження, Раймонд.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) 11 Янв 2020 в 11:48 PST

До слова, актриса Меган Маркл озвучуватиме мультфільми студії Disney, а виручені гроші віддасть на благодійність.

Відео: Alla_orfey