Ренату Литвинову в день народження збив автомобіль

Російська актриса Рената Литвинова підтвердила інформацію про те, що її збив автомобіль на пішохідному переході.
ДТП за участю актриси сталася 12 січня, в день народження Литвинової.
Вона заявила, що зараз з нею вже все добре. Доктор Теймур Кулієв надав Литвиновій необхідну допомогу і зашив їй підборіддя.
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Актриса також спростувала інформацію про те, що під час події перебувала в стані алкогольного сп’яніння.
– Як вам не соромно збивати мене на пішохідному переході, у мене ж сьогодні день народження, – розповіла Литвинова про слова, які встигла сказати дівчині, що була за кермом авто.
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«Не выходи из комнаты, не совершай ошибку…» – всем, кто переживал – со мной уже все хорошо, меня действительно на пешеходном переходе сбила машина, которая совершенно не собиралась останавливаться. Доктор Теймур Кулиев оказал мне необходимую помощь и зашил подбородок. Меня сбили на пути в салон после пробежки – я была совершенно трезвая, вопреки информации в СМИ) единственное, что я сказала девушке, которая была за рулём «Как Вам ни стыдно сбивать меня на пешеходном переходе, ведь у меня сегодня День рождения».
До слова, відому українську співачку MARUV пограбували у центрі Києва. З її авто пропала сумка, в якій знаходилися документи та особисті речі.
Джерело: Renata Litvinova Officiall