PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Ренату Литвинову в день народження збив автомобіль

Російська актриса Рената Литвинова підтвердила інформацію про те, що її збив автомобіль на пішохідному переході.

ДТП за участю актриси сталася 12 січня, в день народження Литвинової.

Вона заявила, що зараз з нею вже все добре. Доктор Теймур Кулієв надав Литвиновій необхідну допомогу і зашив їй підборіддя.

Читайте: Дякую за ваші молитви: Заворотнюк звернулася до шанувальників

Актриса також спростувала інформацію про те, що під час події перебувала в стані алкогольного сп’яніння.

– Як вам не соромно збивати мене на пішохідному переході, у мене ж сьогодні день народження, – розповіла Литвинова про слова, які встигла сказати дівчині, що була за кермом авто.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

«Не выходи из комнаты, не совершай ошибку…» – всем, кто переживал – со мной уже все хорошо, меня действительно на пешеходном переходе сбила машина, которая совершенно не собиралась останавливаться. Доктор Теймур Кулиев оказал мне необходимую помощь и зашил подбородок. Меня сбили на пути в салон после пробежки – я была совершенно трезвая, вопреки информации в СМИ) единственное, что я сказала девушке, которая была за рулём «Как Вам ни стыдно сбивать меня на пешеходном переходе, ведь у меня сегодня День рождения».

Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall)

До слова, відому українську співачку MARUV пограбували у центрі Києва. З її авто пропала сумка, в якій знаходилися документи та особисті речі.

Джерело: Renata Litvinova Officiall

Фото: Dreamstime

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка