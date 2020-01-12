Ренату Литвинову в день народження збив автомобіль

Російська актриса Рената Литвинова підтвердила інформацію про те, що її збив автомобіль на пішохідному переході.

ДТП за участю актриси сталася 12 січня, в день народження Литвинової.

Вона заявила, що зараз з нею вже все добре. Доктор Теймур Кулієв надав Литвиновій необхідну допомогу і зашив їй підборіддя.

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Актриса також спростувала інформацію про те, що під час події перебувала в стані алкогольного сп’яніння.

– Як вам не соромно збивати мене на пішохідному переході, у мене ж сьогодні день народження, – розповіла Литвинова про слова, які встигла сказати дівчині, що була за кермом авто.

До слова, відому українську співачку MARUV пограбували у центрі Києва. З її авто пропала сумка, в якій знаходилися документи та особисті речі.

Джерело: Renata Litvinova Officiall