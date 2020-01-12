Український співак Дмитро Монатік вирішив оригінально привітати з днем ​​народження свого молодшого сина.

Він опублікував фотографію, на який тримає дитину на руках і посміхається. На фотографії також можна побачити обличчя його сина.

Рішення прикріпити до посту саме такий знімок він вирішив після того, як старший син запитав у нього про те, чому в Instagram їх фото тільки спиною.

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– Як же швидко летить час. Ще вчора ти був таким. Спостерігав за братом, який тільки-тільки навчився ходити і дивувався його швидкості. Весь час вимагав того, чого не міг пояснити, – написав Monatik.

Співак також висловив надію на те, що колись його син знайде цей пост у мережі і згадає своє дитинство.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dmitriy Monatik (@monatik_official) 12 Янв 2020 в 12:01 PST

До слова, співачка Ані Лорак опублікувала фотографії, на яких позує зі своєю восьмирічною донькою.

Фото: Monatik_official