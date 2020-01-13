У Санта Моніці (США) відбулося вручення нагород кінопремії Critics ‘Choice Awards 2020.
Очікувано, що церемонія супроводжувалася червоною доріжкою, на якій голлівудські зірки продемонстрували найяскравіші образи.
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На червоній доріжці премії можна було побачити Шарліз Терон, Рене Зеллвегер, Дженніфер Лопес, Енн Хетеуей, Крістен Белл, Ніколь Кідман.
Одним з найяскравіших луків став образ актора Біллі Портера, який знову з’явився на публіці в сукні.
Біллі Портер знову в сукні: найкращі образи на Critics’ Choice Awards (ГОЛОСУВАННЯ) / 5 фотографий
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